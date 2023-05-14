Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı! Manipülatif açıklama

İmamoğlu, "Yüksekten başlıyorlar ama iki saat sonra Anadolu Ajansı ekranlarını kapattı. Şimdi bu oranlara baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam ülkemizin Cumhurbaşkanı ilan edilecektir. Veriler üzerinden baktığımızda şu anda bunun ilan edilmesi için erken. Yüzde 57'yle başlayan AA'nın ortalama 15 puan geride bittiği gecelere bakıp toplama çıkarma hesabıyla ortaya koyun. Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir şu anda Sayın Erdoğan. Kendi sistemimizle ilgili de verilerimiz var." iddialarında bulundu.

Daha sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Kılıçdaroğlu elimizdeki verilere göre öndedir" iddiasında bulundu ancak o da herhangi bir oran açıklamadı.

Öte yandan İmamoğlu ve Yavaş'ın yüzlerinin asık olduğu görüldü.

ANKA çöktü

Her seçimde, 'Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu' diye algı operasyonu yapan ve 14 Mayıs seçim sonuçlarını CHP ajansı gibi hareket eden Anka'dan takip eden muhalif medya, sonuçlarda çok geride kaldı. AA'nın Türkiye genelinde yüzde 21,3'ün üzerinde sonuç açıkladığı dakikalarda Anka sadece yüzde 4,8 oranında sandıktan sonuç açıklayabildi.

Öte yandan Anka'nın internet sitesinin ise çöktüğü bilgisine ulaşıldı. Anka'nın sitesine girmek isteyen vatandaşlar 'The service unavailable' notuyla karşılaştı.

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CHP'nin sistemi de çöktü

Anka’dan sonra CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr'nin de çöktüğü görüldü. Sitede veri akışının olmadığı, "Bu servis ilerleyen saatlerde devreye girecektir" notunun yazıldığı belirtildi.