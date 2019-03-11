Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı mı? İşte cevabı...

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilenEkrem İmamoğlu, "Kazanamazsanız Beylikdüzü de gitmiş olacak. Genel başkanlığa mı yürüyeceksiniz o durumda?" sorusuna "Şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu ayrıca "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adayı mısınız?" sorusu üzerine Abdullah Gül ile bu konuda herhangi bir teması olmadığını söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"İstanbul kendi kaynağını oluşturabilir"

İstanbul'da asla bitmeyecek fırsatların, kaynakların mevcut olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul kendi kaynağını oluşturabilir. Bu değeri oluştururken de "mutlak şeffaflık" gerekir. Ben, göreve geldiğimde, ilk iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iştiraklerini uluslararası tecrübeye sahip firmalara denetime açacağım. Bu denetleme bir bütçe disiplini de getirecek" ifadesini kullandı.

"Şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum"

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu "Yerel seçimleri kazanamazsanız Beylikdüzü de gitmiş olacak, Genel Başkanlığa mı yürüyeceksiniz bu durumda?" şeklinde yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi;

"Şu anda tek odaklandığımız şey kazanmak. Ama dünyanın sonu da değil. Siyaseti bir günde bırakabilecek şekilde yapıyorum, benim mesleğim değil, bir görev bu. Genel Başkanlığa gelince, şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum."

"Abdullah Gül'ün adayı mısınız?"

İmamoğlu, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adayı mısınız?" sorusuna ise "Hayatımda bir Cuma namazı çıkışında rastlaşıp selamlaşmamız dışında, hiçbir temasım ya da sohbetim olmadı kendisiyle." şeklinde cevap verdi.