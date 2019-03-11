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Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı mı? İşte cevabı...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine sorulan "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adayı mısınız?" sorusuna "Hayatımda bir Cuma namazı çıkışı selamlaşmamız dışında, hiçbir temasım olmadı kendisiyle." yanıtını verdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:37
Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı mı? İşte cevabı...

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilenEkrem İmamoğlu, "Kazanamazsanız Beylikdüzü de gitmiş olacak. Genel başkanlığa mı yürüyeceksiniz o durumda?" sorusuna "Şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu ayrıca "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adayı mısınız?" sorusu üzerine Abdullah Gül ile bu konuda herhangi bir teması olmadığını söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"İstanbul kendi kaynağını oluşturabilir"

İstanbul'da asla bitmeyecek fırsatların, kaynakların mevcut olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul kendi kaynağını oluşturabilir. Bu değeri oluştururken de "mutlak şeffaflık" gerekir. Ben, göreve geldiğimde, ilk iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iştiraklerini uluslararası tecrübeye sahip firmalara denetime açacağım. Bu denetleme bir bütçe disiplini de getirecek" ifadesini kullandı.

"Şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum"

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu "Yerel seçimleri kazanamazsanız Beylikdüzü de gitmiş olacak, Genel Başkanlığa mı yürüyeceksiniz bu durumda?" şeklinde yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi;

"Şu anda tek odaklandığımız şey kazanmak. Ama dünyanın sonu da değil. Siyaseti bir günde bırakabilecek şekilde yapıyorum, benim mesleğim değil, bir görev bu. Genel Başkanlığa gelince, şu anda sadece İstanbul'u düşünüyorum."

"Abdullah Gül'ün adayı mısınız?"

İmamoğlu, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adayı mısınız?" sorusuna ise "Hayatımda bir Cuma namazı çıkışında rastlaşıp selamlaşmamız dışında, hiçbir temasım ya da sohbetim olmadı kendisiyle." şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:37
  1. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Yerel seçimler
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • hkhk38 dk önce
    A.Gül akpli cumhurbaşkanı değil miydi? :)))) düşman oldu herifler kendi başkanlarına.. şeref yoksunları.
  • bekirbekir1 sa önce
    Bu ingilizlerin pısırık adamı abduldan herşey beklenir, hem nankör hemde alabildiğine sinsi.....
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Chp yi ve diğerlerini derin ABD dizayn ediyor.
  • mlymmlym1 sa önce
    Ekrem'e o soruyu sormak yerine A.Gül'esen hangi bağın gülüsün diye sormak ve sorunun cevabını aramak gerekir,alttan gelenlerin adresi zaten ortaya çıkar.
  • erdemerdem1 sa önce
    "politikada yalanlamak demek aslında doğrulamak demek" olduğunu duymuştum bu olay da ne kadar yerini bulur bilemem ancak Birisi pusuda bu çok ta gizli değil eşi hanımefendinin çok zoruna gitmişti ogün den sonra içim ısınmıyor reis neden hala siyasetin içindekilere dokunmuyor anlamadım ama herhalde bir bildiği de vardır vesselam
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    nasılsa yalancıyı ..............

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