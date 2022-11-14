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Siyaset Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"
Siyaset

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Taksim İstiklal Caddesi'nde, çöp konteyneri, peyzaj ve bankaları kaldırmamakta ısrar eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan terör saldırısına karşı Beyoğlu Belediye Başkanı'nın dalga geçerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 17:10:00 - 2022-11-14 17:20:38

 Yeniakit.com.tr 

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından sonra başta İstanbul olmak üzere birçok belediyede uygulaması devam eden çöp konteynerleri, peyzajlar ve banklar yeniden gündeme geldi.

Şehirlerin işlek caddelerinde terör saldırılarına karşı tedbir amaçlı toplatılan çöp konteynerleri ile birlikte peyzaj ve banklarda terör tehdidine karşı risk oluşturuyor.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin de, yarım saat kadar bankta oturduğu ve kalkmasının ardından patlamanın yaşandığı aktarıldı.

İmamoğlu talebe dalga geçerek cevap verdi!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, belediyelere çöp konteynerleri, banklar ve peyzajlara ilişkin toplatılması çağrısında bulunuldu.

AK Partili Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yavuz da, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peyzajların, çöp konteynerlerinin ve bankaların kaldırılmasını talep etti.

CHP'li İmamoğlu ise 6 kişinin hayatını kaybedip 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına karşın, Yavuz'a alaycı ifadelerle cevap verdi. İmamoğlu, "Ben ilçe belediye başkanımız için yorulduğunda gelip bu banklarımıza oturmasını diliyorum." dedi.

Öte yandan İstiklal'deki esnafları da ziyaret eden İmamoğlu, bir esnafın, "Çöp konteynerlerini toplamanızı istiyoruz." talebine de cevap vermeden uzaklaştı.

İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları...
İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları...

Gündem

İstiklal'deki patlamadan sonra yeniden gündeme geldi! Riskli noktalarda belediyelerin sorumlulukları...

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Yorumlar

dora

YAHU BU ADAM İST BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLKİ ,HDPKK LILARIN SÖZCÜSÜ ONLARIN OYLARINI ALIPA BU MAKAMA GELMEDİMİ, BU ADAM MİLLİ VE YERLİ BİR AÇIKLAMA YAPABİLİRMİ , AĞZINA TAVA İLE VURURLAR !!!

dora

YAHU BU ADAM İST BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLKİ ,HDPKK LILARIN SÖZCÜSÜ ONLARIN OYLARINI ALIPA BU MAKAMA GELMEDİMİ, BU ADAM MİLLİ VE YERLİ BİR AÇIKLAMA YAPABİLİRMİ , AĞZINA TAVA İLE VURURLAR !!!
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