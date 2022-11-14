Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından sonra başta İstanbul olmak üzere birçok belediyede uygulaması devam eden çöp konteynerleri, peyzajlar ve banklar yeniden gündeme geldi.

Şehirlerin işlek caddelerinde terör saldırılarına karşı tedbir amaçlı toplatılan çöp konteynerleri ile birlikte peyzaj ve banklarda terör tehdidine karşı risk oluşturuyor.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin de, yarım saat kadar bankta oturduğu ve kalkmasının ardından patlamanın yaşandığı aktarıldı.

İmamoğlu talebe dalga geçerek cevap verdi!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, belediyelere çöp konteynerleri, banklar ve peyzajlara ilişkin toplatılması çağrısında bulunuldu.

AK Partili Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yavuz da, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peyzajların, çöp konteynerlerinin ve bankaların kaldırılmasını talep etti.

CHP'li İmamoğlu ise 6 kişinin hayatını kaybedip 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına karşın, Yavuz'a alaycı ifadelerle cevap verdi. İmamoğlu, "Ben ilçe belediye başkanımız için yorulduğunda gelip bu banklarımıza oturmasını diliyorum." dedi.

Öte yandan İstiklal'deki esnafları da ziyaret eden İmamoğlu, bir esnafın, "Çöp konteynerlerini toplamanızı istiyoruz." talebine de cevap vermeden uzaklaştı.