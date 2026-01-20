  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş
Gündem

Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın verdiği ifadede adeta “uçan kerhane” olarak kullanıldığı deşifre olan İmamoğlu’nun kiralık jetinin diyetini ödediği ortaya çıktı. Jet’i kiralayan Gürkan Dölekli’nin sahibi olduğu Güven Asfalt A.Ş. adlı şirkete, İBB İSFALT A.Ş.’den milyonlarca liralık ihaleler paslandığı belirlendi.

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın verdiği ifadede adeta “uçan kerhane” olarak kullanıldığı deşifre olan İmamoğlu’nun kiralık jetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İçerisinde cinsel amaçlı odanın bulunduğu öne sürülen uçağa ilişkin savunma yapan fondaş gazeteler, jetin AK Partili bir iş adamına ait olduğunu vurgularken, gerçekte ise uçağın yeni sahibi ile Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir rant çarkının döndüğü öğrenildi. TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi özel jeti, AK Parti’ye yakın olduğu öne sürülen iş insanı Veysel Demirci’den 2024 yılında satın alan ve defalarca İmamoğlu’na kiralayan iş adamı Gürkan Dölekli’nin sahibi olduğu Güven Asfalt A.Ş adlı şirketin, İBB iştiraki İSFALT A.Ş.’den milyonlarca dolarlık ihaleler aldığı belirlendi. 2020 yılında Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla başlayan iş birliği kapsamında, Jet’in sahibi Gürkan Dölekli’ye ait şirkete toplam bedeli 3 milyar 205 milyon 459 bin 940 TL olan tam 17 adet ihalenin adeta adrese teslim şekilde peşkeş çekildiği devletin ihale platformuna yansıdı.

 

BİRLİKTE UÇMUŞLAR

İşte Ekrem’in de kullandığı ve gayrı ahlaki birliktelikler yaşandığı öne sürülen o Jet’in sahibi olan Gürkan Dölekli ve şirketlerini uçuran o ballı ihaleler:
• 30.10.2024’te, 15 milyon 10 bin TL tutarında 700 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 17.10.2024’te, 62 milyon 125 bin TL tutarında 3.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 12.11.2024’te, 426 milyon 280 bin 390 TL tutarında 20.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 26.10.2023’te, 534 milyon 790 bin TL tutarında 30.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 20.02.2023’te, 240 milyon 68 bin 500 TL tutarında 28.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 26.10.2023’te, 534 milyon 790 bin TL tutarında 30.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.

 

TAM 5 YILDIR BESLİYOR

• 28.08.2023’te, 534 milyon 790 bin TL tutarında 30.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 02.08.2022’de, 341 milyon 390 bin TL tutarında 35.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 20.12.2022’de, 30 milyon 428 bin TL tutarında 3.500 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 02.08.2022’de, 341 milyon 390 bin TL tutarında 3.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 27.07.2022’de, 26 milyon 895 bin TL tutarında 3.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 20.05.2022’de, 29 milyon 572 bin TL tutarında 4.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 07.02.2022’de, 30 milyon 260 bin TL tutarında 4.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 06.01.2022’de, 13 milyon 332 bin TL tutarında 2.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 21.01.2022’de, 386 bin 50 TL tutarında 50 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 05.11.2021’de, 14 milyon 988 bin TL tutarında 3.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.
• 10.06.2020’de, 28 milyon 965 bin TL tutarında 3.000 ton Pen Asfalt malzemesi alımı.

