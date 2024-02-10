Ekrem giderayak fena yakalandı! Yüksek hızlı metro değil yüksek hızlı yalan

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'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yanan otobüslere, yolda kalan metrobüslere ve arıza yapan tramvaylara mahkum eden İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu giderayak fena yakalandı.

Yüksek hızlı metro değil yüksek hızlı yalan

İmamoğlu yönetimi hizmette değil ama yalanda ve algı operasyonunda adeta hız rekoru kırdı.

İBB’nin, hafta başı metro istasyonlarına astığı afişte “47,3 kilometre yeni metro hattı açtık” ifadesi yer aldı.



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Cuma günü aynı reklam panolarına asılan yeni afişlerde ise “65.1 kilometre yeni metro hattı açtık” denildi.

"Azra kızımıza 5 günde 17.8 kilometre metro hattı daha açmışlar"

İmamoğlu yönetiminin aynı afişe 5 günde 17.8 kilometre eklemesi, “icraatta değil ama yalanda hızlı çalışıyorlar”, "Azra kızımıza 5 günde 17.8 kilometre metro hattı daha açmışlar" gibi yorumlara neden oldu.