Ekrem, Fransıza ağladı!

Türkiye’nin altını oymaya çalışan, İslam düşmanı Macron’un yeni gözdesi olan İmamoğlu’nun “Türkiye’de demokrasi yok” diyerek Haçlı’ya yakınması büyük tepki çekti. Emperyalizmin her türlüsüne karşı olduğunu iddia eden İmamoğlu, Türkiye’yi emperyalist devletlere şikayet etmeye devam ediyor. İmamoğlu, Türk milletine ve seçilmiş iradeye karşı nefret kusan Yunanistan’ın ardından Fransa’ya da yakınmaktan imtina etmedi.



Demokrasi bekçisiymiş!



Haftalık yayınlanan Fransız dergisi Marianne’le İstanbul’da özel bir röportaj gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin itibarını zedeleyecek skandal sözler sarf etti. Belediye başkanı seçildiği dönemden itibaren eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia eden İmamoğlu, Türkiye’de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini ileri sürdü. İmamoğlu, Türkiye’de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin siyasal kimliğini itibarsızlaştırma çabasında olan Batılı devletlerin yüzünü güldürdü.



Yunanı sevindirmişti



İmamoğlu daha önce Fatih’in emaneti olan Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına karşı çıkmıştı. Yunanistan’da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen “Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok” şeklinde skandal bir cevap vermişti.