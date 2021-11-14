Ekrem de Kanal İstanbul’u Haçlıya şikayet etti

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Glasgow’daki iklim zirvesine katılan İmamoğlu, Kanal İstanbul’u yaptırmamak için Batılı ağabeylerinden yardım istedi.

Efendilerine gözyaşı döktü

Glasgow’daki İklim Zirvesi’nde konuşan İmamoğlu Kanal İstanbul’u şikâyet etti. Kanal İstanbul projesine değinen İmamoğlu, uluslararası toplantıdaki katılımcılara kanala destek vermemelerini istedi. Finans kuruluşlarından da projeye kredi vermemesini isteyen İmamoğlu, şunları dile getirdi: “Önemle altını çizmek isterim ki, İstanbul’a dayatılan Kanal İstanbul projesini, sadece deprem açısından değil, pek çok açıdan kentin güvenliği için en ciddi risk olarak kabul ediyoruz. Bu projenin BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ amaçları kapsamındaki 17 prensibine birden karşı olduğunu görüyoruz. Finans kuruluşları dâhil olmak üzere, dünya ölçeğinde tüm aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyoruz.”

İşi gücü ülkemizi karalamak

İmamoğlu, daha önce de Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneğinin düzenlendiği etkinlikte, “Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor ancak gerçek hayat bunun tersi bir yönde akıyor. Bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor” sözleriyle Türkiye’yi şikayet etmişti. Ayasofya’nın açılması tartışmaları sırasında Yunanistan’da bir programa uzaktan bağlanan Ekrem İmamoğlu, “Ayasofya’nın cami yapılması gibi bir ihtiyacın olmadığını, bu kararın iktidar tarafından alındığını” söyleyerek Yunanlı dostlarına mesajlar vermişti.