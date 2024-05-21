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Gündem

Ekrem de itiraf etti! “Faturayı İBB’ye ödettik”

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:35:00 - 2024-05-21 16:39:13

Fondaş 45 gazeteciye bedava Roma tatili yaptıran İmamoğlu, 22 milyon liraya mâl olan ve içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan faturanın “doğal bir harcama” olduğunu savundu.

Göreve geldiğinden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarını kişisel konforuna harcayan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, kamuoyunu meşgul eden Roma gezisi hakkında konuştu. 2019’da mazbatasını alır almaz tatile çıkan, 1 ay içinde iki kez izne çıkan ve utanmadan, “Tatil bana çok yakışıyor” diyerek pişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, milyonlarca liraya mal olan Roma seyahati hakkında da akılalmaz ifadeler kullandı.

Fondaş 45 gazeteciye bedava Roma tatili yaptıran İmamoğlu, 22 milyon liraya mâl olan ve içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan faturanın “doğal bir harcama” olduğunu savundu.

İmamoğlu’nun skandal açıklamaları İBB’nin nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğini gözler önüne serdi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, şunları söyledi:

 “Tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta ilk defa İBB’nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok ve Avrupa Oyunları'nı İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönük haberler yapması ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik.
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