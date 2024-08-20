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Gündem Ekrem çözüm bulamıyor! İstanbul'da trafik çilesi
Gündem

Ekrem çözüm bulamıyor! İstanbul'da trafik çilesi

Yeniakit Publisher
2024-08-20 00:51:00 -
Ekrem çözüm bulamıyor! İstanbul'da trafik çilesi

İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik çilesi yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 Karayolu'na dubalar yerleştirildi.

Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.

Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.
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​İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

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