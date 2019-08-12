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Ekrem Çelebi’den Ağrılı Şehit Ailesine Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un ailesini ziyaret etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
Ekrem Çelebi’den Ağrılı Şehit Ailesine Ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un ailesini ziyaret etti.


Bayram ziyaretleri çerçevesinde Ağrı merkez ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Ekrem Çelebi, Ağrı merkezde muhtarları ve vatandaşları evlerinde ziyaret ettikten sonra ilçe ziyaretlerine başladı. Tutak İlçesi Aşağıköşk köyünde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un ailesini ziyaret eden Çelebi, Kurban Bayramı’nda ailenin acılarını paylaştı. Tüm şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Çelebi “Kurban Bayramı’nı halkımız ile birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Bayram süresinse bir çok eve misafir olmaya çalışacağız. Bu sürede şehit ve gazi yakınlarını da ziyaret edeceğiz. Tüm halkımızın bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
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