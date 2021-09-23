Ekrem, bu suçlamayı Atatürk'e mi yaptı?

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

İmamoğlu ardından Yunanistan’ın eski Başbakanları Yorgo Papandreu ve Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

İBB Başkanı'nın Papandreu ile yaptığı görüşmeye dair paylaştığı bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta İmamoğlu'nun kaleme aldığı bir not soru işaretlerine neden oldu. Notta, “Bir yöneticiler insanlık tarihine vereceğimiz en önemli hizmetin barış olduğunu unutmamalıyız. Bu prensiple; biz yöneticiler büyük insanlık tarihinin önemli birer parçasıyız. Bazı yöneticiler tarihi tümüyle kendileri yazdıkları iddiası ile hareket ettiklerinde barışa çok zarar vermişlerdir. Bizler kadım insanlık tarihinin değerli parçalarıyız ve umarım barışa en güçlü hizmeti veririz.” ifadeleri yer aldı.

Atatürk’ü mü suçladı?

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan büyük Türk tarihinin 1923 senesinde başladığını ileri süren CHP’nin bu ülkeye verdiği zarar ortadayken, İmamoğlu’nun notundaki, “Bazı yöneticiler tarihi tümüyle kendileri yazdıkları iddiası ile hareket ettiklerinde barışa çok zarar vermişlerdir.” ifadesi göze çarptı. İmamoğlu’nun bu ifadesiyle Atatürk’ü mü suçladığı merak konusu oldu.