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Gündem Ekrem bir inanılmazı daha başardı! Kar küreme aracı taksiyi biçti
Gündem

Ekrem bir inanılmazı daha başardı! Kar küreme aracı taksiyi biçti

Yeniakit Publisher
2024-01-29 23:43:00 - 2024-01-30 00:05:16

İş bilmez Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir inanılmaz olaya daha imza attı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB araçları kazalarda İsranbul tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.

Bir inanılmaz kaza haberi de Pendik'ten geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı ticari taksiyi biçti. Kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, takside bulunan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı!

Olay, Pendik ilçesi, Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı yan yoldan karşı şeride geçmek için yeşil ışıkta hareket etti. Yolda seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiye çarptı.

Kazada taksinin içinde bulunan üç yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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