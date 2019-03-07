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"Ekrem bey, FETÖ'cü müsünüz? Neden annenizi, babanızı, eşinizi..."

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci Abdulkadir Selvi'ye verdiği bir cevabı değerlendiren Fatin Dağıstanlı, "Ekrem bey, FETÖ'cü müsünüz?" diye sordu.

07 Mart 2019 Perşembe 12:43
"Ekrem bey, FETÖ'cü müsünüz? Neden annenizi, babanızı, eşinizi..."

 yeniakit.com.tr  Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile söyleşi yaptı. İmamoğlu’nun kendisine yönelik eleştirilere neden cevap vermediğini soran Selvi, CHP’li adayın, “İstanbul’u ilgilendiren bir konuda yanlış bir eleştiri varsa cevap veririm ama asla kişiselleştirmem. Asla sert bir dilim olmayacak.” dediğini aktardı.  Bunun da sebebini soran Abdulkadir Selvi, İmamoğlu’nun şu cevabı verdiğini yazdı:

Çünkü kötü bir söz söylemeyeceğim diye en başta çocuklarıma ve eşime söz verdim. Anneme, babama söz verdim

Akit TV’de gazete manşetlerinin konuşulduğu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, Ekrem İmamoğlu’nun bu cevabı da masaya yatırıldı.

“Ekrem bey, FETÖ’cü müsünüz?”

Konuyla ilgili konuşan Fatin Dağıstanlı, İmamoğlu’na, “Şimdi ben büyük bir iddia ortaya atıyorum. Ekrem bey, FETÖ’cü müsünüz? Bu soruya anneni, babanı, eşini niye karıştırıyorsun sen? Ben soruyorum. Annen, baban, eşin bu soruya cevap vermemeni niye bu kadar, onlara verdiğin söz önemli kılıyor?” diye seslendi.  

Ardından İmamoğlu'nun dayısıyla ilgili çarpıcı bir haberi okuyan Dağıstanlı sözü Karahasanoğlu’na verdi.

Usta gazeteci, CHP’li adayların arkasında FETÖ’nün olabileceğine dair çok çarpıcı yorumlarda bulundu ve Mustafa Sarıgül hakkında bizzat şahit olduğu bir olayı anlattı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:43
  1. İstanbul
  2. yeni akit gazetesi
  3. Manşetlerin Dili
  4. Akit TV
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Ekrem İmamoğlu FETÖ

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