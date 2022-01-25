Ekrem Başkan balık sefasında İstanbullu karlı yollarda! İETT otobüs seferlerinin çoğu iptal edildi
İstanbulluların yollarda mahsur kaldığı sırada balık restoranında sefa sürdüğü ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki CHP'li İBB, çoğu İETT seferini iptal etti.
Kar yağışından dolayı özel araçlarla yola çıkılmaması uyarıları yapılan İstanbul’da toplu taşıma araçlarının hizmet verememesi vatandaşları zor duruma soktu.
Son yılların en şiddetli kar yağışı nedeniyle, İstanbul'da adeta hayat durdu.
Özel araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan İstanbul’da iptal olan İETT seferleri vatandaşı dondurucu soğukta zorladı.
Duraklardaki ekranlar iptal seferlerle doldu
Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti. Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.