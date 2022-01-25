  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem Başkan balık sefasında İstanbullu karlı yollarda! İETT otobüs seferlerinin çoğu iptal edildi
Gündem

Ekrem Başkan balık sefasında İstanbullu karlı yollarda! İETT otobüs seferlerinin çoğu iptal edildi

İstanbulluların yollarda mahsur kaldığı sırada balık restoranında sefa sürdüğü ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki CHP'li İBB, çoğu İETT seferini iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:59:00 -
Ekrem Başkan balık sefasında İstanbullu karlı yollarda! İETT otobüs seferlerinin çoğu iptal edildi

Kar yağışından dolayı özel araçlarla yola çıkılmaması uyarıları yapılan İstanbul’da toplu taşıma araçlarının hizmet verememesi vatandaşları zor duruma soktu.

Son yılların en şiddetli kar yağışı nedeniyle, İstanbul'da adeta hayat durdu.

Özel araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan İstanbul’da iptal olan İETT seferleri vatandaşı dondurucu soğukta zorladı.

Duraklardaki ekranlar iptal seferlerle doldu

Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti. Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay