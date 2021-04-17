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Gündem Ekrem açık hava konserlerine hazırlanırken CHP İstanbul’da kapandı
Gündem

Ekrem açık hava konserlerine hazırlanırken CHP İstanbul’da kapandı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u açık hava konser alanlarına çevirmeyi planlarken, CHP İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, kepenkleri indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:31:00 -
Ekrem açık hava konserlerine hazırlanırken CHP İstanbul’da kapandı

CHP’nin İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, toplumun sağlığını hiçe atan Ekrem İmamoğlu’nun tam tersi bir olaya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u dev bir konser alanına çevireceğiz açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu, salgın dönemi nedeniyle bu kararı çok tepki çekmişti.

Bu sefer de CHP İl Sekreteri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İl Başkanlığı’nın ve ilçe binalarını kapattığını açıkladı.

CHP’li sekreter Yakar, “İl Sağlık Komisyonumuz tarafından hazırlanan rapora göre yaptığımız tam kapanma çağrısı ile birlikte İstanbul’da tedbirlere uygun olarak açık tutulan İl Başkanlığımız ve ilçe binalarımız kapatılmıştır. Sağlıklı günlerde bir araya gelmek ümidiyle..” ifadelerini kullandı.

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