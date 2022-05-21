Ekranları kirleten Selçuk Tepeli’ye ayar üstüne ayar

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Hükümetin olumlu icraatlarını görmezden gelip mevcut problemleri duyurmak yerine şov yapmayı tercih eden Fox Tv ve spikeri Selçuk Tepeli yaptığı hareketle ekranları kirletti. Tepeli'ye sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle:

"Haddini bil Selçuk"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği:

"Sunuculuk, şovmenlik değildir. Haber merkezi, kabare değildir. Canlı yayında rejideki emekçilere, kameramanlara bağırmak, kalem ve bardak fırlatmak; emeğe saygısızlıktır. Rejidekileri ve kameramanları dublör olarak görmek terbiyesizliktir. Haddini Bil Selçuk Tepeli!"

"FOX kapatılmalı"

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci:

"İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz"

"Fonu fazla geldi"

Servet Beki:

"Spiker mi, şovmen mi? Fondaş medya spikeri Selçuk Tepeli’nin fonu fazla gelince, Seyircisinin suratına bardak fırlattı"

"Amerikan sermayeli tetikçi"

Yasemin Serbez:

"Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'den ucuz şov…Kameraya bardak fırlattı, şekilden şekle girdi, rejiye saygısızlık yaptı. Orası haber merkezi, kabare değil Selçuk Tepeli.."

"Azgınlık katsayıları artıyor"

Gazeteci Ahmet Ay:

"Sadece Selçuk Tepeli değil, Malum güruh gittikçe azgınlık katsayılarını arttırıyor. Bir, istedikleri olmuyor, millet yalanlarına kanmıyor, İki, bunlar şımarık, bunlar maddiyatın sarhoşluğu ile zıvanadan çıkmış."