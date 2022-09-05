Ekranda yalan, sahada şantaj! Ekrem İmamoğlu yalıları Beyaz Türklere peşkeş çekmenin derdinde!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun bir yalanı daha ifşa oldu. Ortaköy sahilinde bulunan, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının, İBB’den alınıp Hazine’ye devredilmek istendiğini açıklayan İmamoğlu, yapılmak istenen devri ‘gasp’ olarak nitelemiş, yalıların 13 yıldır çürümeye terk edildiğini, yalıları restore etmelerinin 9 aydır kolluk güçleri marifetiyle engellendiğini ileri sürmüştü.

Sabah’taki habere göre; her iki yalının 2009’dan beri kiracısı konumunda olan Türk Hava Yolları (THY) ise iddialara yanıt verdi. Açıklamada, İmamoğlu’nun giriştiği hukuksuzluklar tek tek sıralandı.

THY’den yapılan açıklamada, kurumun 2009’dan buyana mevzuat gereği İl genel meclisi kararıyla kiracı konumunda olduğu, aylık 3,6 milyon TL kira ödendiği, kira feshinin söz konusu olmadığı, mahkemece bu yönde bir kararın ya da başvurunun bile olmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, buna karşın İBB’nin kendilerini hukuksuz ve usulsüz bir şekilde tahliye etmek istediğini, İBB Başkanı’nın kanuna ve kamu düzenine karşı geldiği açıklandı.

Bu kapsamda şantiye suyunun, elektriğin kesildiği, levha ve ofis kısımlarının İBB’ce yıkıldığı, şantiye alanının defalarca zorbalıkla basılmaya çalışıldığı kaydedildi.

İl Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira süresinin 2040’a kadar uzatıldığına değinen THY, onarım çalışmalara 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın kaynak aktarıldığı 2023’te ise gelir getirici faaliyetlerine başlayacak iken, İBB’nin bu yatırımın üzerine çökmek istediği açıklandı.

Açıklamada, “Sayın İBB Başkanı açıklamasında yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 Milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir.

İBB 2040 yılına kadar kiracısı olan yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?” sorusu soruldu.