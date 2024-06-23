Ekranda edebiyat dışarıda şatafat! 'Dümen'ci Fatih fena yakalandı

AK Parti iktidarını toplum nezdinde itibarsızlaştırmak için “israf”, “lüks”, “saray” gibi yaftalamalarla hedef alarak ekranda boy gösteren seküler muhalifler, “kamera arkasında” şatafattan ödün vermeksizin yaşamaya devam ediyor.

Daha önce İzmir Seferihisar’daki çiftliğine 3 kaçak bina inşa ettiği iddiasıyla adından söz ettiren spiker Fatih Portakal bu defa astronomik kazanç ve lüks hayatıyla gündemde.

GARİP GUREBA EDEBİYATININ KAMERA ARKASINDAKİ DUDAK UÇUKLATAN BEDEL

Ekonominin çok kötü olduğu, vatandaşların geçinemediği, borçların ödenemediği yönünde haberlerle Sözcü TV ekranlarında boy gösteren Fatih Portakal’ın, bu kanaldan yüksek meblağlar elde ettiği ifade ediliyor.

Medyaradar’da yer alan haberde, spiker Fatih Portakal'ın, Sözcü TV’den yıllık 14 milyon TL maaş aldığı öne sürüldü. Buna göre bir asgari ücretlinin 68 yılda kazanabileceği ücreti Fatih Portakal 1 yılda cebine koyuyor.

İzmir’de yaşayan Fatih Portakal’ın İstanbul’daki otel masrafları da Sözcü TV tarafından ödeniyor. Portakal’a tahsis edilen aracın makam şöförü ve yakıt giderleri Sözcü TV’den karşılanıyor. Portakal’ın İzmir-İstanbul uçak biletlerini Sözcü TV yönetimi ödüyor.

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PİYASANIN EN “DÜMEN”CİSİ

Böylesi astronomik bedellere ekran karşısına çıkıp garip-gureba edebiyatı yaptığı belirtilen Fatih Portakal konuya ilişkin hiçbir açıklamada bulunmazken, önceki gün sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.

Portakal, denizde yatla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yatı kendisi kullanan Fatih Portakal, paylaşımına “Kaptanın iyisi dümen tutuşundan belli olur” notunu düştü.

Portakal, yatın kendisine mi ait olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.

Portakal’ın paylaşımına, “Bu piyasanın en iyi dümencisi sensin”, “Dümenci olduğunu biliyoruz”, “Dümenin kralı sende” şeklinde yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar ise, “Ekonomi kötü kötü diyen tüm muhalifler bu şekilde yat kat sahibi” ifadeleriyle Portakal’ın paylaşımına yorum yaptı.

Kaynak: Haber7