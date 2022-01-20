EKPSS tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS nedir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman erişime açılacak?

EKPSS tercih işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 14 Ocak saat 23.59’da sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Henüz EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 yılında tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş ve sonuçlar 26 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların 20 Ocak 2022'de açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.