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Aktüel EKPSS sonuçları açıklandı
Aktüel

EKPSS sonuçları açıklandı

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:13:10 -
EKPSS sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınava 97 bin 646 kişinin başvurduğunu belirterek sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.

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