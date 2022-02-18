EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS hangi konularda kaç sorusu soruluyor?
EKPSS’de kaç soru çıkıyor? EKPSS hangi konulardan soru çıkıyor? EKPSS konuları hangileri? soruları 2022 EKPSS sınav başvurusunda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki EKPSS sınavı soru sayıları ne kadar? Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli ve zihinsel engelli olan adaylar için sınav süresi ne kadar?
2022 EKPSS sınav başvuruları 27 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. EKPSS başvurularını normal süre içindeyapmayan adaylar için EKPSS geç başvuruları alacak. EKPSS geç başvuru tarihi 28 Nisan-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
EKPSS sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun ÖSYM EKPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.
EKPSS sınav soruları ve sınav konuları
EKPSS sınav süresi ne kadar?
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