EKPSS sınav süresi ne kadar? EKPSS hangi konularda kaç sorusu soruluyor?

EKPSS’de kaç soru çıkıyor? EKPSS hangi konulardan soru çıkıyor? EKPSS konuları hangileri? soruları 2022 EKPSS sınav başvurusunda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki EKPSS sınavı soru sayıları ne kadar? Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli ve zihinsel engelli olan adaylar için sınav süresi ne kadar?