EKPSS 2022 sınavı ne zaman? 2022 EKPSS sınavı saat kaçta?

EKPSS'ye girmek isteyen adayların, 2022 EKPSS başvuru işlemlerini tamamladı. 2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı yani EKPSS başvurusunda bulunanlar şimdi de EKPSS sınav zamanını sorgular olu.

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuruda bulundu. Sınava girmek isteyen adaylar için EKPSS başvuru süresi 27 Ocak 2022 tarihinde başlayıp ,15 Şubat 2022 6 tarihinde son buldu

EKPSS 2022 sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS sınavı nasıl yapılacak, EKPSS'de kaç soru sorulacak?