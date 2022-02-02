EKPSS 2022 başvurusu ne zaman bitecek? 2022 EKPSS başvuru tarihi son durum!

2022 engelli memur ataması ne zaman? EKPSS sınavına katılacak adaylar EKPSS memur atamalarını ne zaman yapılacağını merak ederken bir yandan da 2022 EKPSS sınavı başvurularının ne zaman biteceğini araştırıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak." diyerek engelli memur atamasını bekleyen adaylara müjdeyi verdi. Bir diğer merak edilen konu ise EKPSS 2022 başvurularının ne zaman biteceği. Peki EKPSS 2022 başvuruları ne zaman sona erecek? İşte 2022 EKPSS başvuru tarihleri.

EKPSS 2022 başvurusu nasıl nereden yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. 2022 EKPSS sınavına başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

EKPSS 2022 başvurusu ne zaman bitecek?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2022-EKPSS Kılavuzundan öğrenilebilecek. ÖSYM tarafından 24 Nisan'da gerçekleştirilecek sınava başvurular, 15 Şubat'a kadar sürecek.

EKPSS başvuru şartları neler?

2022 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar tercihlerini 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 14 Ocak 2022 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

EKPSS tercihleri nasıl yapılacak?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle

ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir. Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. 2022 EKPSS başvuru kılavuzu için tıklayın