Eko’nun orkinosları nerede? İBB vaatleri skandala dönüştü

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, vaatlerinin büyük çoğunluğunu yerine getirmediğini belirtti. Genç, Marmara Denizi'nin kirlenmesini önleme vaadini hatırlatarak, arıtma tesisi projesinin "temel atmama" töreniyle sonlandırıldığını söyledi. İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümlerinin ve kirliliğin, İmamoğlu’nun orkinos vaadini de hatırlattığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Vaatlerinin yüzde 90'dan fazlasını yerine getirmemiş ve hatta vaat ettiklerinin tam tersini yaptı Eko.

Kentsel dönüşüm, metrolar, hatırlanmayan ve hatta bitmeyecek hayali projeler, yollar, indirimler, otobüsler.., velhasıl yüzlercesi var.

Ama bu sefer size en orijinal vaatlerinden birini hatırlatacağım...

Eko: "Marmara Denizi'nin kirlenmesine engel olacağız. 5 yıllık kirliliği önleme eylem planımız; 2 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi. (10 Mart 2019)"

Biz, 2 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi beklerken, eldeki 'tek' ileri biyolojik arıtma tesisi projesini, temel atmama töreniyle bitirdi. Yaprakları alkışlattı.

Ve devamında şunu vaat etti;

"Denizler temiz olacak. Orkinos geri gelecek!.."

2019'dan beri bekliyoruz. Orkinoslar gelmedi!

Onun yerine bol bol müsilaj gördük.

Şimdi 'İBB ile ilgili onca skandal varken mesele orkinos mu?, buna mı takıldın?' demeyin.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tuğay'ın açıklaması "İzmir'de yüzemeyiz ve ölü balık" açıklaması Eko'nun 'orkinos' vaadini hatırlattı bana.

"Körfezden balık tutulmasını doğru bulmuyorum. 5 yılın sonunda körfezimizde yüzmeyi vaat edemem" diyor Cemil Tugay.

"Yüzmeyin, balık tutmayın" diyor CHP'li başkan. O kadar kirlenmiş İzmir Körfezi.

Bir de günlerdir tartışılan İzmir Bayraklı'da çok sayıda karaya vurmuş olan ölü balık meselesi var. Sahilin leş gibi koktuğu söyleniyor. (Haber değeri yok biliyorum. 'Bugün İzmir kokmadı' denirse haber değeri olur!..)

Sonunda balıklar da dayanamadı kirliliğe.

Cemil Tugay'a göre İzmir'e farklı coğrafyalardan gemilerle taşınan farklı planktonlar organizmalarla falan kirleniyormuş Körfez. Balık ölümleri bu yüzdenmiş. (Limanları kapatın gemiler gelmesin, balıklar yaşasın. Ama sakın biyolojik arıtma tesisi yapmayın ha!..)

Eko'nun orkinosları İstanbul'a gelmedi ama iyi ki İzmir'e de gitmemişler.., yoksa onlar da telef olacaktı!

İzmir Körfezi 5 yılda temizlenemeyecek, sakın yüzmeyin, balık da tutmayın, ölü balıklara dokunmayın, kokuya dayanın. Orkinos gelirse de kovalayın!

Belediye neredeyse çeyrek asırdır CHP'de.

'Plastik kapak da olsa CHP'ye veririm' diyorsan katlanacaksın arkadaş!"

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