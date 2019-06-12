Ekonomiye katkı sunacak Jeotermal sahayı, Elazığ belediyesi yönetecek

Elazığ’da geçtiğimiz aylarda 2 bin 300 metre derinlikle bulunan ve 60 derece sıcaklığı bulunan Jeotermal suyun işletim hakkı Elazığ belediyesine geçti.

Cip Köyü’nde 4.5 hektarlık jeotermal kaynak sahasının işletme ihalesini 30 yıllığına Elazığ Belediyesi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ihaleyi onaylanmasının ardından sahanın 30 yıllık imtiyaz sahibi olacak Elazığ Belediyesi öncülüğünde, bölgede hayata geçirilecek yatırımlarla seracılık faaliyetleri ve termal tesis işletmelerinin şehir ekonomisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Bölgede önemli yatırımlar kazanmayı hedeflediklerini aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Cip Köyü’nde bulunan ve 2 bin 300 metre derinlikte, 60 derece sıcaklıkta su çıkan Jeotermal Su Kuyusu Elazığ ve bölge adına çok önemli. Sahanın tasarrufu 30 yıllığına belediyemizde olacak. Bizim öncülüğümüzde yapılacak yatırımlarla şehrimiz önemli kazanımlar elde edecek. Özellikle alanda sağlık turizmi noktasında yapılacak yatırımlar şehrimize önemli katkılar sağlayacak. Elazığ’da son yılların en büyük enerji yatırımlarından biri olan jeotermal kuyusu sayesinde, turizmden enerjiye birçok alanda büyük bir atılım gerçekleşecek. Elazığ Belediyesi olarak sağlık turizmi ve seracılık faaliyetlerinin artmasına büyük katkı sağlayacak kaynak suyunun en iyi şekilde değerlendirilmesine öncülük edeceğiz"dedi.

Belediye tarafından kurulacak şirket sayesinde de bu alanda yapılacak yatırımların öncüsü olacaklarını dile getiren Şerifoğulları," Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nden gelecek sıcak su raporlarına göre Avrupa Birliğine proje hazırlayacak ve bölgeye çok güzel bir sağlık tatil köyü kazandırmak için yatırımcı firmalarla görüşeceğiz. Tabi bu su aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılacak. Özellikle seracılığın gelişmesi açısından bu kaynak suyu çok önemliydi. İnşallah öncülük edeceğimiz yatırımlarla hem tarıma hem de turizme, dolayısıyla da ekonomiye ve istihdama çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Daha önce ‘İstihdam ve Kalkınma Projeleri’ başlığı altında açıkladığımız bu projemizde önemli bir mesafe kat etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"ifadelerini kullandı.