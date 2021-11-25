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Kadın - Aile Ekonomiye kadın eli değecek
Kadın - Aile

Ekonomiye kadın eli değecek

Yıldırım Belediyesi’nin iş hayatına ve üretime dâhil olmak isteyen kadınlara yönelik düzenlediği ‘A’dan Z’ye E-Ticaret Eğitimi’ ilk mezunlarını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:07:00 -
Ekonomiye kadın eli değecek

Yıldırım Belediyesi’nin, kadın girişimci adaylarına yönelik düzenlediği ‘A’dan Z’ye E-Ticaret Eğitimi’nin ilk etabı tamamlandı. 4 hafta boyunca, ‘İnstagram’ı Tanıma’, ‘Algoritma ve Profil Sayfası Özellikleri’, ‘Hikâye ve Paylaşım Dinamikleri’, ‘İçerik Üretimi ve Kullanılabilecek Araçlar’, ‘Başarılı Örnekler’, ‘2021 Trendleri ve Yenilikler’, ‘İstatistik ve Analiz’, ‘Sayfa Oluşturma ve Satış’, ‘Yeni Dijital Pazarlama Vergi Avantajları’ konularının işlendiği eğitimi tamamlayan kadınlara Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Törene katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hayatın her alanında olan kadınların ekonomik hayatın içerisinde de daha güçlü bir şekilde yer alması için düzenlenen eğitime gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine ancak kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Dünyada var olan her şeyde kadınlarımızın yadsınamaz emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje hiçbir çalışma yoktur. Günümüzün en temel sorunlarından olan tüketen toplum anlayışımızdan kurtulup üreten topluma dönüşmemiz de ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olacaktır.

Güçlü kadın güçlü toplum’ şiarıyla kadınlarımıza yeni imkânlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyor. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve YIL-MEK bu kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor. Her insanın olduğu gibi her kadının da bir hikâyesi vardır. Kadınlarım

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