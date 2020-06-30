Ekonomiye güven arttı

Tüketici güven endeksi aylık bazda haziranda yüzde 5,2 artarak 62,6’ya, reel kesim güven endeksi yüzde 22,2 yükselerek 89,8’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 artışla 55,5’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 artarak 86,4’e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 33,1 yükselişle 78’e çıktı.

“Gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi. Bakan Albayrak, “Türkiye’nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7’ye, haziranda ise 73,5’e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Toparlanma devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sonrası ekonomilerin durma noktasına gelmesinin genel ekonomik verilere de yansıdığını ifade eden ekonomi çevreleri, salgına yönelik atılan adımlar ve haziranda normalleşme sürecinin başlamasının veriler üzerinde iyimserliğe neden olduğunu ifade ediyor. Ekonomistler, “İnşaat sektöründe gerek konut faizleri gerekse diğer kredi faiz gruplarında düşüşlerin yaşanması, alıma imkan tanıdığı gibi yarım kalan işlerin sürmesi adına da finansman olanağı sağladı. Salgının gidişatında aksilik yaşanmadıkça güven endekslerindeki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz” görüşünü dile getiriyor.