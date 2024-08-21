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Ekonomi Ekonomiye darbe vurma niyetindeler! “Mehmet Şimşek istifa etti” haberlerine cevap
Ekonomi

Ekonomiye darbe vurma niyetindeler! “Mehmet Şimşek istifa etti” haberlerine cevap

Yeniakit Publisher
2024-08-21 10:50:00 -
Ekonomiye darbe vurma niyetindeler! "Mehmet Şimşek istifa etti" haberlerine cevap

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialara açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."
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