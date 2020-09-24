Ekonomiye 70.2 milyar lira katkı yaptı! Yeni yatırımların yolunu açtı

Akit Ekonomi

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle ön plana çıkan Kuveyt Türk Katılım Bankası (Kuveyt Türk), Corona virüsü (Covid-1) mücadele döneminde de aktifti. Zorlu dönemde müşterilerinin finansman ödemelerini erteleyen ya da yeniden yapılandıran banka, firmaların fon başvurularına da olumlu yanıt verdi.

Müşterilerimizin yanındayız

Covid-19 önlemlerinden yara alan pek çok firmanın ayakta kalmasını sağlayan Kuveyt Türk’ün Genel Müdürü Ufuk Uyan, pandemi sürecinde müşterileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti. Sancılı süreçte gerek bireylerin gerekse firmaların -kâr payı veya masraf almadan- finansman ödemelerini ertelediklerini kaydeden Uyan, “Tabii daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin de finansmanlarını yeniden yapılandırdık” açıklamasında bulundu.

Finansman oranlarını indirdik

Covid-19’la mücadelenin yılın ikinci çeyreğinde hızlandığını hatırlatan Uyan, şöyle dedi: “Bu dönemde reel ekonomiye destek olmak için hızla harekete geçen kuruluşlardan biri olduk. Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, taşıt ile ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittik. Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO’yla protokol imzaladık. Ve anlaşmalı projelerde ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dâhil olduk. Bu kapsamda müşterilerimize yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkânından yararlanma imkânı sunduk.” Art arda ekonomiye destek paketleri ilan ettiklerini dile getiren Uyan, şunları söyledi:

Üreticiye büyük destek

“Covid-19’un etkin olduğu aylarda önemi daha iyi anlaşılan tarım sektörünü güçlendirmek, yerel kalkınmayı artırmak ve istihdam oluşturmak amacıyla çiftçilerimize 500 milyon lira limitli finansman desteği sağladık. Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartı Tohum Kart’la mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman ve fide harcamalarını finanse ettik. Ayrıca ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunduk. Başta KOBİ’ler olmak üzere ticari müşterilerimizin makine finansman ihtiyacını uygun kâr oranlarıyla karşılamak adına bir kampanyayı devreye aldık. Bu kampanya sayesinde ticari müşterilerimiz, lirada 0.74’ten, dolarda 0.27’den, Euro’da 0.19’dan başlayan kâr oranlarıyla 6 ayı ödemesiz 5 seneye varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor. İlaveten 150’ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor. Böylece müşterilerimize vade farksız ve düşük kâr paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyoruz. 1 milyar lira limitli kampanyamız ay sonuna kadar devam edecek.” çözüm odaklı teknoloji “Salgınla mücadele sürecinde müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, sağlam ve çözüm odaklı teknolojik altyapımız sayesinde dijital kanallar üzerinden çok hızlı şekilde giderdik” diyen Ufuk Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dijital kanallara ilgi yoğun

“Faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirdik. Müşterilerimize mobil ve internet şubemizden, ATM’lerimiz ile çağrı merkezlerimizden işlemlerini kolay, hızlı, güvenli şekilde gerçekleştirme olanak tanıdık. Teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile hizmetlerimiz sayesinde 2019 Haziran-2020 Haziran tarihleri arasında dijital müşteri sayımızı yüzde 44 artırdık. 2019’un ikinci çeyreği ile 2020’nin ikinci çeyreği arasında dijitalden geçen işlem sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2020’nin Nisan-Haziran ayılarını kapsayan dönemde mobil ve internet şubeden yapılan toplam işlem sayısı 2019 yılının aynı aylarına göre yüzde 33’lük bir artış gösterdi.”

Net kâr 754 milyon lira

Uyan, Covid-19’un büyümelerini önleyemediğini dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu: “Bunu veriler de teyit ediyor. Nitekim ilk 6 ayda net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttırıp 754 milyon liraya yükselttik. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 sonuna nispeten yüzde 22 arttırarak 104.4 milyar liraya çıkarttık. Kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 21.2 arttırarak 70.2 milyar liraya taşıdık. Öz varlıkları 8 milyar lira, aktif büyüklüğü ise 134 milyar liraya yükselttik.”

Güçlü ve dinamiğiz

Likidite yapılarının güçlü olduğunu savunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, “Yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız ve hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye’de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdüreceği” diye konuştu.