Ekonomiye 19.1 milyar TL destek sağladı, 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı

Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018 yılı ilk dokuz ayında 223,2 milyon TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, 2018 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Vakıf Katılım, 2018’in üçüncü çeyreğinde 12,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 19.1 milyar TL finansman desteği sağladı. Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla istikrarlı büyümesini sürdüren Vakıf Katılım, net kârını 223,2 milyon TL’ye çıkardı. Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41’lük bir büyüme sergiledi ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

“2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık”

2018 üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, büyük bir gayretle yürüttükleri faaliyetleri neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Göktaş konuyla ilgili, “Vakıf Katılım olarak, 2017 yılsonuna göre yüzde 41’lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık.

Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk, sunmaya devam edeceğiz.

2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu.

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223,2 milyon TL net kâr elde ettik.

Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde %16,13 olarak kaydedildi” dedi.

“Şube ağımızı genişletmeye devam ediyoruz”

2018’in 3. çeyreğinde şube açma faaliyetlerine de devam ettiklerini vurgulayan Göktaş şöyle konuştu: “Ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülkemize güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda bankaların şube kapattıklarına üzülerek şahit olduğumuz bir dönemde, 12 Kasım itibariyle 86 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık 1200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.“

“Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi’ne geçiş yapan ilk banka olduk”

Bu dönemde Türkiye’deilk kez uygulanan Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi’ne ilk geçiş yapan banka olarak bir ilke imza atmanın da gururunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş sözlerini, “Üçüncü çeyrekte, ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi’ne destek olmaya devam ettik. Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon sağladık” şeklinde sürdürdü.

“Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz”

Gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması vizyonu ile sürdürdüklerini belirten Göktaş, “Sadece kendimizi değil, sektörümüzü de büyütecek çalışmalar ortaya koyma gayretiyle yolumuza devam ediyoruz. Tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.