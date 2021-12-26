Ekonomist Remzi Özdemir açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolardan sonra 2. büyük plan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “kur korumalı TL vadeli mevduat” sistemiyle birlikte dolar ve euro tepetaklak oldu. 18 TL'nin üzerini gören dolar kuru 1-2 günde 11 TL sevilerine geriledi. Tarihi değer kaybı yaşayan Türk lirası, son 6 günde yüzde 40'a varan değer kazandı.

20 Aralık kabine toplantısı kararlarının yankıları konuşulmaya devam ederken dikkat çeken bir yorum ekonomist Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir'den geldi.

Evren Devrim Zelyut'un “Avrasya Yatırım” kanalına konuk olan Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın haziran ayında erken seçime gideceğini iddia etti.

“Haziran ayı diye öngörüyorum”

Son 1 haftada dolardaki operasyondan sonra geçmiş tecrübelerine dayanarak gördüğü işaretlerin erken seçim olduğunu ileri süren Özdemir, “Kısa bir süre içerisinde. Kısa süre dediğim 6 ay en az. Haziran ayı diye öngörüyorum. Bu benim tamamen kişisel görüşüm. Bir erken seçim olacak. Neden erken seçim olacak? Çünkü mevcut iktidarın elinde yapabileceği fazla bir silah kalmadı.” ifadelerini kullandı.

“Kontrol edilemeyen fiyat çıktı”

Özdemir, erken seçimin haziran ayında olabileceğinin nedenlerini ise böyle açıkladı:

“Önce değersiz kuru tercih ettiler. Bu bir devlet politikasıydı. İhracatı turizmi patlatmak için. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Biz ithalata dayalı bir ekonomiyiz. En büyük ithalatımız enerji ithalatı, gıda ithalatı. Burada kontrol edilemeyen fiyat çıktı. Tedarik zinciri kopmaya başladı. Mevcut yönetim acil olarak zayıf TL'den vazgeçti. Yeni bir politikaya gittik. Türk lirasına belirli aşamaya kadar değer kazandırıp işte o seviyeden sonra stabil tutmak.

Neden haziran ayı?

Nereye kadar? Erken seçime kadar. Erken seçim ne zaman olabilir? Eldeki silahın merminin gücüne kadar. Nedir eldeki silahın gücü? Ekonominin nefesidir. Erkem seçim mevcut iktidar için bir umut, yeniden kurtuluş, yeniden radikal kararları alınabilmesi taze bir kan. Çünkü süresi kalmadı. Bu süreden sonra alacağı bütün kararlar onun oyunu azaltacaktır.

Asgari ücret, memur ve emekli zamları

Asgari ücret 1. işaret. Asgari ücretle beraber AK Parti'nin zayıf dolar değerli TL politikasını biz orada bu şekilde okumamız lazım. İlk orada başladı. THY, çalışanlarına yüzde 60 zam vermiş. İşçi ve emeklilere çok ciddi olarak zam verilecek. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın konuşması vardı '1 günde çözdük sorunu' diyor. Gerçekten 1 günde çözülülebiliyorsa neden aylarca bu kötü kaderi yaşattınız? Bunu aylar önce çözebilirdiniz. İşte bu yeni bir politika. Politika seçime dayanıyor.

“Dolarda stabilizasyonu sağladılar sağlayacaklar bu kesin”

Neden haziran? Haziran sorusunun yanıtı nefesleri ancak oraya kadar yeter. Dolardaki o stabil hali belirli bir seviyede tutmanın gücü memura işçiye kadar verilecek zamların nefesi en fazla haziran ayına kadar gidebilir. Haziran ayındaki seçimlerle AKP yeniden iktidarı hedefliyor. Dolarda stabilizasyon sağladılar, sağlayacaklar, bu kesin. Bundan sonra fiyatları stabil sağlacaklar. 81 ilde süpermarket operasyonu başladı. Fiyatları yüzde 10 dahi aşağı çekilse. Fiyatlar döviz fiyatlarının stabilliğinden dolayı 4 ay kaldığı zaman zaten halkta şöyle bir algı yaratacak. 'Evet bu program başarılı oldu. Bakın reis bu işi çözdü. 4 aydır fiyat artmıyor.'

“Mart, nisan mayısta bu şartlarda enflasyonu düşürecekler”

En çok neden şikayetçiydik markete her gittiğimiz zaman fiyatlar haftalık hatta günlük değişiyordu. Eğer doları bu şekilde kontrol ederlerse, fiyatı da 'geliyor gelmekte olan Maliye'nin sopasıyla' belirli seviyede başarırlarsa zaten farklı bir algı yaratacaklardır. Bu algı nedir? Evet fiyatlar da kontrol altına alındı. Belki ocak ayı şubat ayı enflasyonu yüksek çıkacak ama mart, nisan mayısta bu şartlarda enflasyonu düşürecekler. Enflasyon düştü, işçiye zam yapıldı, emekliye zam yapıldı EYT yapıldı. Bu işaretler erken seçim işareti.

Fiyat istikrarı sağlanacak

AK Parti 20 yıldır iktidarda. 20 yıldır yapmadığını neden son iki ayında yapıyor önümüzdeki yılın iki ayında yapacak? Biz bu işaretleri AKP'nin yeni 4 yıllık iktidara hazırlanma çalışmaları olarak görüyoruz. Önümüzdeki en fazla enflasyonla yaşayacağımız 2 ay var. Zaten enflasyonu kimse düşmesini beklemiyor. Fiyatların istikrarını bekliyor. Sen peyniri 50 TL'ye alıyorsan bir sonraki ay da 50 TL'ye almalısın en fazla 51 lira olmalı. İşte önümüzdeki 4 ay mevcut yönetim bunu sağlayacak.”