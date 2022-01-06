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Gündem Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, ‘Gözlerini kararttılar’ diyerek korkutan açıklamayı yaptı: Maalesef yaptıracaklar
Gündem

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, ‘Gözlerini kararttılar’ diyerek korkutan açıklamayı yaptı: Maalesef yaptıracaklar

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, dünyayı yöneten küresel güçlerin 2022 yılında deprem ile orman yangınlarını bilerek ve isteyerek tetikleyeceklerini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:51:00 - 2022-01-06 14:03:11

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, 2022 yılı için korkutan öngörülerde bulundu.

BBN Türk'te ekranlara gelen Büyük Resim programında konuşan Ramazan Kurtoğlu, "İnsanlar şok dalgalara genelde boyun eğer. Koronavirüste ne vardı? Korkun, dendi. Ben depremlerin ve orman yangınlarının 2022 yılında tetikleneceğini düşünüyorum. Burada asıl amaç para değil. Bu adamlar Allah’a meydan okuyorlar. Gözlerini kararttılar. Metaverse mesela yeçüş meçüştür. Gözlüğü takınca sahte bir dünyada olacaksın, çıkardığında ise gözlüğü, karnının guruldadığını hissedeceksin" dedi.

"Şok gelişmeler olabilir" demişti

Ramazan Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "2022, 2021’den daha kötü geçecek. Bu küresel çete gözünü kararttı. ABD’de 2024‘te seçim olursa 2022’de ABD Senato’nun yenilenme seçimi var. Bu seçimi Donald Trump’ın kazanacağı düşünülüyor. Kamala’nın gelmesi mümkün. Ama şunu ifade edeyim, gıda ve su konusunda çok daha pahalılık yaşayacağız. 2023’e geçişin kırılma yılı olacak. Sürpriz, şok gelişmeler olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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