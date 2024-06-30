Ekonomist Necmettin Batırel, Borsa yılın performansını sürdürecek mi? Nasıl olacak? Böyle duyurdu

Ekonomist Necmettin Batırel, Borsa İstanbul gri listeden çıkışı sonrası sosyal medya hesabındandikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Borsada ilk yarıya “Türkiye’nin dönüşü” hikayesi damga vurdu. Yılın ikinci yarısında “Parlayan Türkiye” ve yabancı girişi beklentisi, ilk yarıda enflasyonu ve mevduatı yenen performansın sürmesini sağlayacak mı?

BİST’TE AYSONU DÜZELTMESİ

Borsa İstanbul gri listeden çıkışı coşkuyla karşıladı, endeks 10 bin 800 puana ulaştı. Ancak kapanışa doğru bankacılık endeksinin 3.25 gerilemesi ile günü 10 bin 647 puanla tamamladı. İşlem hacmi 121.1 milyar liraya yükseldi. Gıda sektörü 3.09 primle ilk sırada yeraldı. Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Bu gelişmeye rağmen BİST’te satışların yoğunlaşması aysonu hesap kapatmalarından kaynaklandı. 28 Haziran son mesai günüydü. Ayrıca yabancı yatırımcıların hisseden tahvile geçişleri devam ediyor. Endeks 10 bin 800 puanı aşamadı, ama 10 bin 600 puanı da kırmadı. Yeni haftada sermaye girişleriyle birlikte yükselişin ivme kazanacağını tahmin ediyorum. Endeks 11 bin 500 puana ulaşabilir. Yeni haftada yurtiçinde haziran enflasyonu, imalat endeksi var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD ve Avrupa’da haziran imalat/üretim endeksleri, istihdam rakamları açıklanacak. FED başkanı Powell ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları piyasaları yönlendirecek. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin aylık yüzde 2,22 artması, yıllık olarak yüzde 69.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayında dayanıklı mallar, gıda gibi kalemlerdeki fiyat artışları ılımlı ve enerji fiyatlarının aylık anlamda enflasyona olumlu katkı sağlayacak dedi!

SON DURUM NE?

2024 pek çok açıdan ilginç ve tahmin etmesi güç bir yıl oldu; bir yandan sıkılaşmanın etkilerini ve bunun şirket kârlarına olan etkisini takip ederken, bir yandan enflasyon muhasebesi ile şirket performanslarını takip etmek daha güç hale geldi. Mayıs ayında zirve yapmış enflasyon karşısında yatırımlarının değerini korumak ise yatırımcının en büyük arzusu oldu.

Borsa İstanbul, 2024 yılının ilk yarısını yeni bir rekor seviyeyle kapattı. Küresel endeksle arasındaki yüzde 45’lik yükseliş performansı göz doldurdu ve en çok yükselen ilk beş borsa arasına girmeyi başardı.