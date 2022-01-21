Ekonomist Lachman'dan enflasyon yorumu: Durum tersine işliyor

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı stratejist Dr. Desmond Lachman, 'Federal rezerv, ABD Ekonomisini 'Patlatmadan' Enflasyonu Durdurabilir mi?' başlıklı makalesinde, ABD'de 40 yılın zirvesini gören enflasyonun nedeni olarak Fed Başkanı Powell'ı suçladı. Lachman, 'Gözyaşıyla ekenler, sevinçle biçer' sözü, ne yazık ki, Powell Fed durumunda, bunun tersine işliyor.' dedi.

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (American Enterprise Institute) kıdemli araştırmacısı Dr. Desmond Lachman, ABD'de 40 yılın zirvesini bulan enflasyonla ilgili bir makale kaleme aldı.

Lachman, 'ABD Ekonomisini 'Patlatmadan' Enflasyonu Durdurabilir mi?' başlıklı makalesinde, rahatsız edici enflasyon rakamları, borsanın zorlu 2022 başlangıcıyla birleştiğinde, Federal Rezerv'i bekleyen zor günlerin geldiğini belirtti.

Lachman, 'Kırk yılın zirvesinde seyreden enflasyon, aşırı kolay para politikası duruşunun oluşturduğu ABD konut ve kredi piyasası balonlarını patlatmadan nasıl kontrol altına alınacak? Sert bir ekonomik inişten kaçınmak, Fed'in fiyat balonunu patlatmadan enflasyon cinini şişeye geri sokma işini ustaca yapması gerekecek.' dedi.

FED'in enflasyon çıkmazı

Lachman'a göre, Fed'in içinde bulunduğu çıkmaz büyük ölçüde kendi eseri. Çünkü, Fed daha önce hiç Jerome Powell'ın liderliğinde olduğu kadar hızlı bir tahvil alım çılgınlığına girişmemişti.

Lachman bu iddiasını, 'Aslında, Ben Bernanke'nin Fed'in bilanço büyüklüğünü 4 ½ trilyon dolar artırması altı yılını alırken, Powell döneminde Fed'in aynı şeyi yapması bir yıldan az sürdü.' sözleriyle destekledi.

Lachman makalesinde şu ifadelere yer verdi:

Fed, daha önce de nadiren, son iki yılda yaptığı gibi, geniş para arzının yüzde 30'un üzerinde artmasına veya faiz oranlarının enflasyona göre düzeltilmiş koşullarda olduğu kadar negatif olmasına izin verdi.

Mesele, Fed'in cömertliğinin, ülkenin rekor düzeydeki en büyük barış zamanı bütçe teşvikini aldığı ve ekonominin pandemiden sonra güçlü bir şekilde toparlandığı bir zamanda yapıldığı gerçeğidir.

Bu cömertlik, konut piyasası alev alırken ve borsa balonu şişirme gibi rahatsız edici belirtiler gösterirken yapılıyordu.

Ayrıca Fed'in, Covid-19'un küresel tedarik zinciri ve yerel işgücü piyasası kıtlıkları üzerindeki olumsuz etkisinin derecesini ve kalıcılığını yanlış değerlendirmesine yardımcı olmadı.

FED kendi kendine düzeleceğini umdu ama...

Fed, toplam talebi azalan toplam arzla daha uyumlu hale getirmek için zamanında para politikası önlemi almak yerine, pandeminin yakında azalacağı ve enflasyonist baskının politika müdahalesine gerek kalmadan kendini düzelteceği umuduna sarıldı.

Bu da, Fed'in aşırı genişlemeci para politikasını, sona erme tarihinin çok ötesinde sürdürmesine neden oldu.

Net sonuç: Fed'in kendisini en zorlu para politikası durumunda bulması; Tüketici fiyatları enflasyonunun artık 40 yılın zirvesinde, ücretler son yirmi yılda en hızlı oranda artıyor ve enflasyonist beklentiler yükseliyor.

Aynı zamanda, hisse senedi fiyat değerlemeleri, geçtiğimiz yüz yılda sadece bir kez yaşanan seviyelerde ve ABD ev fiyatları, enflasyona göre ayarlandıktan sonra bile, 2006 ABD konut piyasası çöküşünden öncekinden daha yüksek seviyelerde.

'Gözyaşıyla ekenler, sevinçle biçer' sözü, ne yazık ki, Powell Fed durumunda, bunun tersine işliyor. Son iki yıldır para politikasındaki aşırılıklarla sevinçle eken Powell, hesap günü geldiğinde üzüntüyle biçtiğini ve enflasyonu kontrol altına almak için para politikası frenlerine basmak zorunda kaldığını görecek.

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