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Ekonomi Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın

Ekonomist ve stratejist Kaan Sarıaydın, altın alacaklara ve halihazırda toprağa bulunanlara kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:11:00 -
Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın

Ekonomist ve stratejist Kaan Sarıaydın, altını olanların üzülmeyeceğini ve toprağı bulunanların ise satmamaları neticesinde büyük kar edeceklerini kaydetti.

International Press Youtube kanalına konuk olan Kaan Sarıaydın, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarıaydın, toprağı olanların ellerinde tutması gerektiğini belirterek, "2021’den sonra toprak reformları gelecek. Türkiye bütün mallarını dünyaya satacak. Geçtiğimiz aylarda ‘toprağınızı satmayın’ uyarısını yapmıştım. Toprak bir fabrikadır. Hem altından çıkaracağımız hem de üstüne işleyeceğimiz bir bütündür. Erzurum’dan sonra teşekkür edenler oldu. Bu buluşlar başka yerlerde de olacak. Toprağınızı satmayın. Bir geçiş sürecinden sonra yükselişe geçeceğiz. Üretim, eğitim ve teknolojiye yönelik adımlarımızı geliştirmemiz lazım" dedi.

Altının kimseyi üzmeyeceğini söyleyen Sarıaydın, "Erzurum’daki altın 400 milyon dolarlık bir maden. Onun piyasaya hiç etkisi olmaz ama iki yerde daha bulundu. Mevcut para birimlerine güven kalmayınca altın yükseliyor. Ben yatırım danışmanlığı yapmıyorum ama altın kimseyi üzmeyecek. Özellikle gümüş hiç kimseyi üzmeyecek" ifadelerini kullandı.

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