Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece dolar kuruna yapılan operasyona ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Dolar ve altın kuruna ilişkin yaptığı çarpıcı tahminlerle bilinen Kaan Sarıaydın, Türkiye'ye operasyon çekildiğini kaydetti.

İşte Kaan Sarıaydın'ın o açıklamaları:

Yapılan dolar operasyonuna karşı tencere tavacılar hemen klasik bir ağızla Merkez bankasını görevden aldı da böyle oldu diyor. Bu ülkede darbe girişimi oldu da dolar böyle bir reaksiyon göstermedi! Size ekonomik pencereden anlatsam anlamazsınız ama kirli siyasetin yurt dışına kaçmış vatan haini FETÖ'cülerin tüm sosyal medyada yaptığı algı operasyonlarında kullandığı cahilce ve aptalca cümleler. Bunlar işte İstanbul sözleşmesi neden iptal edildi diye serzenişte bulunan. Be Avrupa çocukları, ama kimse HDP’ye kapatma davası açıldı, PKK ya darbeler vuruldu ve sahipleri para operasyonu yapıyor, diyemiyor. İstanbul sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi...Yahu siz neden takıldınız İstanbul Sözleşmesi'ne yoksa özgürlüğünüz gidecek diye mi korkuyorsunuz? Tarihinize bir bakın; kadına değeri Türk vermiştir! Dünya tuvalet edebini bile bizden öğrenmiştir! Bu ne Avrupa sevdalılığıdır? İstanbul sözleşmesi neymiş? Kendi hak hukukumuzu yapamayacak mıyız? Bu kadar aciz miyiz? Burası Cumhuriyet değil mi? Bağımlı mıyız biz? Ama desemki size dolara güvenmeyin, bu saman alevi çabuk sönecek diye yine kanı bozuklar hainler yazacak ordan öyle oldu da böyle oldu da falan da filan. Ulan cebinde 1 doların yok, hayatta bir titren yok, klavyeden yazıyorsunuz! Bir de ne kadar ezikler görüyorsunuz dostlar, değil mi? Hemen hemen tüm hainler yurt dışında yurt içinde felaket tellalları beni takip ediyorlar, hemen atağa geçiyorlar. Kaybedeceksiniz! Takibe devam edin olur mu! Bir de diyorlar dış güçler hikayesini bırakın... Arkadaşım, dış güçler söylemine sen takılma, ne de olsa onlar senin ataların, bedeninde onların kanını taşıyorsunuz! Aklınızda onlar var! Ben bu lafı sizlere değil, vatan evlatlarına söylüyorum...Suriye, Libya, Afrika, Irak, Kıbrıs, heryerde karşılarında bizleri gördükleri içindir! ABD’ye uşaklık etmeyen, posta koyan Türkiye olduğu için, Ukrayna, Bosna Hersek, Cezayir, Tunus, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan, Afganistan da olduğu içindir! Yiğitler, siz rahat olun! Yıllardır başaramadılar, yine başaramazlar! Gülüyorum, siz de gülün bu hainlere! Eski aciz güçsüz devlet yok! Gece yarıları ekranlara koşup, klavyelere koşup hainlik eden itlerle yıkılsaydı batsaydı bu ülke, çoktan batardı! Gök girsin kızıl çıksın!