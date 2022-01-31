Ekonomist Hatice Kolçak ‘Altın ve dolar için risk artıyor’ diyerek tarih verdi: Enflasyondan korunmak için hemen bunu yapın

Ekonomist Hatice Kolçak, küçük yatırımcının altın, dolar, TL ve borsanın bulunduğu sepetler yapması gerektğini söyledi.

Her Açıdan Youtube kanalına katılan Hatice Kolçak, önemli uyarılar yaptı.

İşte Kolçak'ın o açıklamaları:

Şu an varlıkları koruma zamanıdır. Altın, gümüş bunlar uzun vadede sizleri enflasyondan korur. Al sat yine kazandırır. Gram altın kademeli bir şekilde alım zamanıdır. Sepet oluşturmak lazım. Bu sepette altın, döviz, borsa ve TL olmalıdır. Hepsinden azar azar alım yapılmalı. Gram altın ve gram gümüş şu an alım fırsatıdır. Dolar tarafı da kurumsal düzeyinde bir çözülme olursa 13'ün altına düşer. Bu seviyeler kullanılabilir. Bu ay doğru ay ama Mart ayında riskler artıyor. Faiz artışı gelirse dolar, dünya genelinde artış gösterecek. 15 Nisan kritik eşik bizim dolar için... Eğer doları bu önlemlerle Nisan'a kadar götürürsek Eylül-Ekim'e kadar bu işi yürütürüz. JP Morgan gibi dolar dünya genelinde bi ralli yaparsa bu bize de yansır.