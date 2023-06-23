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Ekonomi Ekonomik kriz çığırtkanları bu soru size: Bodrum'a 1 günde 25 bin araç nereden geldi?
Ekonomi

Ekonomik kriz çığırtkanları bu soru size: Bodrum'a 1 günde 25 bin araç nereden geldi?

Yeniakit Publisher
2023-06-23 17:35:00 -
Ekonomik kriz çığırtkanları bu soru size: Bodrum'a 1 günde 25 bin araç nereden geldi?

Ekonomik kriz çığırtkanlarının söylemine karşın Kurban bayramı tatilinin başladığı ilk gün Bodrum'a 25 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban bayramı sebebi ile rekor araç girişi yaşandı.

Bodrum'a son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Ekonomik kriz çığırtkanlarına karşın turizm bölgesi Bodrum'a rekor sayıda tatilci gelirken, Jandarma ve polis ekipleri de denetimlerini sıkılaştırdı.

İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artacağı belirtilirken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde tedbirlerini arttırdığı kaydedildi.
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