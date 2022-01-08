Ekonomik kriz bir vurdu pir vurdu: İç çamaşırları bile…

Norveç'te terhis olan askerlerden iç çamaşırlarını iade etmeleri istendi. Ulusal basına göre bunun sebebi, Norveç ordusunun stok sorunu yaşıyor olması. Yakın zamana kadar terhis edilenlerin, askerlik hizmeti sırasında kendilerine verilen çamaşırlardan oluşan seti beraberlerinde evlerine götürmesi bir gelenekti.

Ancak Covid-19 salgını, ülkede tedarik ve malzeme sevkini ciddi şekilde zorlaştırdı. Bu da, ordunun geçen yıl silah altına alınan askerlerin, mahrem kıyafetlerini artık alt devre acemilere devretmesini istemesine yol açtı.

Ordunun lojistik işlerinden sorumlu sözcüsü Hans Meisingset, "Setin bu kısmını yeniden kullanma kararı, daha fazla imkana ve ekipmanın teslimat kapasitesini artırmamıza katkı sağlayacak. Stoklarımızda çok az kıyafet var" dedi.

Ayrıca Sözcü Meisingset, "Çamaşırlar yıkanıyor, temizleniyor ve kontrol ediliyor. Dağıttığımız çamaşırlar iyi durumda" açıklamasında bulundu. Ancak asker temsilcisi Eirik Sjøhelle Eiksund, bu eksikliğin operasyonel kabiliyetleri etkileyebileceği gerekçesiyle kararı sert şekilde eleştirdi.

Forsvarets Forum'a konuşan Eiksund, "Ciddi ekipman ve kıyafet sıkıntısı, potansiyel olarak operasyonel hazırlığı ve en kötü ihtimalle askerin güvenliğini olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya sınırında bulunan ve NATO'nun kuzey sınırlarını koruyan Norveç'te yarı zorunlu askerlik hizmeti uygulaması bulunuyor. Ülkede her yıl askerlik çağında olan gençlerin içerisinden en elverişli ve psikolojik olarak en motive 8 bin erkek ve kadın silah altına alınıyor.