Ekonomik iflasın eşiğindeki Pakistan'da sellerin maliyeti 20 milyar dolar!

Pakistan'da meydana gelen seller halihazırda ekonomik bir kriz içerisinde olan ülke halkının daha zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi vermesine sebep oluyor.

Bin 325 kişinin yaşamını yitirdiği sel olaylarında geçtiğimiz ay Pakistan'ın güneyini vuran sellerde 33 milyon kişi yerinden olmuş durumda.

El Cezire'den Abid Hussain imzalı habere göre, sellerin öngörülemeyen etkisi sebebiyle de gereken önlemlerin alınmamış olması, birçok kişinin yaşamını yitirmesine çok sayıda Pakistanlının da evlerini terk etmesine yol açtı.

Sellerde zarar gören yalnızca evler değildi

Tarım sektörünün, Pakistan gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 22 oranıyla dörtte birini oluşturduğu biliniyor.

Pakistanlıların toplamak üzere olduğu mahsüller de sellerin etkisiyle tamamen yok oldu. Bu da tarım alanında geçimini sağlayan Pakistanlıların milyonlarca Pakistan Rupisi elde etmesinin önünde büyük bir engel olageldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre, sellerin vurduğu Sindh eyaletinde pamuk ekinlerinin yüzde 80'i tamamen yok oldu.

Sindh eyaletinin Pakistan'ın pamuk üretiminin yaklaşık olarak %30'unu karşıladığı göz önüne alındığında hasarın çok büyük olduğu görülüyor.

Hasarın büyük bir kısmının da tekstil sektörünü baltalayacağı belirtiliyor.

Yerli üretimin seller sebebiyle büyük oranda etkilenmesiyle ülkenin ithalata olan bağımlığının artacağından endişeleniyor. Halihazırda döviz kıtlığı çeken ülkenin ithalata olan bağımlılığının artması durumunda Pakistan ekonomisinin gün geçtikçe iflasa doğru sürüklenmeye yelken açacağı belirtiliyor.

Pakistan'ın hızla azalmakta olan döviz rezervleri ve ağustos ayında yüzde 27,3 olarak açıklanan enflasyon oranları, ülkedeki yetkilileri diğer ülkelerden yatırım çekmek için harekete geçirmeye itmişti.

"Resmi verilere göre seller en az 10 milyar dolara mal oldu"

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail, ülkenin sellerin sebep olduğu zararlar neticesinde en az 10 milyar dolar kayba uğradığı tahminini yaparken, Pakistanlı bağımsız analistler ise bu sayının 15 ile 20 milyar dolar arasında olabileceğini yorumluyor.

Tahminlerini Ulusal Afet Yönetim Kurumu verilerine dayandıran analistler, bu sayının yakın gelecekte daha da artabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar ayrıca yaşam maliyetlerini daha da zorlaştıracak ekonomik faaliyetlerdeki düşüşün, daha geniş ekonomik kayba neden olacağı konusunda Pakistan hükümetine uyarılarda bulunuyor.

Nakit sıkıntısı altında olan Pakistan yönetiminin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) onayladığı kurtarma paketi anlaşmasına göre, vergileri artırması ve tasarruf tedbirleri uygulaması gerekiyor.

Dış ticaret açığını azaltma arayışında olan Pakistan hükümetinin de ekonomik faaliyetlerin azalması sonucunda daha fazla ithalata bağlanacağı söyleniyor.

Kaynak: Mepa News