0553 313 94 23

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3,4 arttı

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:07
Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3,4 arttı

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı ‘Ekonomik Güven Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silvan’da mezarlık demirleri çalındı
    1. Silvan’da mezarlık demirleri çalındı
    2. Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
    3. Bagajlar yağ içinde kalınca yolcular..
    4. Süper Lig kulüplerinden Sural için..
    5. Orgeneral Güler'e, Kanada Genelkurmay..
    6. 2 yavru ile yan yana selfie
    7. Olkan Soycan dijital dünyanın enleri..
    8. TTB sapıklığa özendiriyor
    9. Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde..
    10. Piyasa güne artı rezervle başladı
    11. Genç kadın motosiklet kazasında..
    12. Otomobil bariyerlere daldı: 2 yaralı
    13. Erken doğan bebeklerde göz..
    14. Çevre Dostu Belediyeden miniklere geri..
    15. Hayatını sokak hayvanlarına adadı
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Prag’tan Sural için taziye mesajı
    18. Tarihi köprüde sürpriz evlenme teklifi
    19. Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatı
    20. Hisarcık’ta ‘Mangala Turnuvası’
    21. Köyde imece usulü sulama kanalı..
    22. 75 yıldır üretiyor
    23. Çenesi parçalanan yavru köpek için..
    24. Kadınları daha çekici gösteren 3..
    25. Sri Lanka’da en yüksek rütbeli polis..
    26. (Özel) Cuma günü resmi açılışı..
    27. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    28. Ümraniye Belediyesi sporcusu Tokyo..
    29. Celtics ve Warriors yarı finallere..
    30. Köylü kadınların geleneksel gözleme ve..
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!