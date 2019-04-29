Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3,4 arttı Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu.

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı ‘Ekonomik Güven Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim güven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükseldi. Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi.

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