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Ekonomi Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:20:46 -
Ekonomik güven endeksi kasımda azaldı

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, bu ay aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 89,5 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, ekime göre yüzde 3,5 azalarak 89,5 değerine indi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bu ay yüzde 2,2 gerileyerek 80,1 değerine indi. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 107,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 77,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 düşerek 79 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı seviyede kaldı ve 95 olarak kayıtlara geçti.

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