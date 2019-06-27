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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarak 77,5'ten 83,4'e yükseldi

27 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Ekonomik güven endeksi arttı

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi haziranda geçen aya kıyasla yüzde 7,6 artışla 77,5'ten 83,4'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,6 artarak 83,4'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6, reel kesim güven endeksi 99,6, hizmet sektörü güven endeksi 85,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine çıktı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:09
  1. Ekonomik Güven Endeksi
  2. Haziran 2019
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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