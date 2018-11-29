THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi

29 Kasım 2018 Perşembe 10:11
Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay ekime göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6'ya, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 96,8'e, hizmet sektörü güven endeksi 79,8'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7'ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise bu ay 56,6 değerine geriledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:11
  1. Ekonomik Güven Endeksi
  2. kasım
  3. TÜİK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete’de yayımlandı... 4 partinin mal varlığı Hazine’ye devredildi!
    1. Resmi Gazete’de yayımlandı... 4..
    2. Emlak vergisinde son gün yarın
    3. Karadeniz'de hurma hasadı başladı
    4. Gram altın, 205 liranın altına geriledi
    5. AYSAF 60. kez kapılarını açtı
    6. Astana'da Suriye konulu 11...
    7. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    8. Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya..
    9. 6 milyon çalışan yeniden BES’leniyor
    10. Laboratuvarda mini plasentalar büyütüldü
    11. Anne adayları dikkat! Şişmanlık anne..
    12. Akaryakıta bir indirim daha geldi!
    13. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    14. Koca: "(Şehir hastaneleri) Ne Sağlık..
    15. Guterres'den G20 liderlerine çağrı
    16. ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye..
    17. Koca: "Birlikte kullanım protokolü..
    18. Cedi Osman'ın "double double"ı yetmedi
    19. 3600 ek gösterge KPDK’da görüşülecek
    20. Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir..
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!