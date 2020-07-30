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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Endeks, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,8 yükselerek 82,2 değerine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:19:03 -
Ekonomik güven endeksi arttı

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10,7 artarak 99,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 yükselerek 66,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 artışla 94,6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2,7 azalarak 60,9 değerine geriledi.

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