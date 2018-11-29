Ekonomik güven endeki açıklandı
Ekim ayında 67,5 olan ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 9,1 oranında artarak 73,7' yükseldi.29 Kasım 2018 Perşembe 10:43
Ekim ayında 67,5 olan ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 9,1'e yükseldi.
Ekonomi güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,8 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7 değerine yükseldi. Kasım ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,6 değerine geriledi.
YORUM YAZ