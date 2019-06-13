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Ekonomik darboğaza EGEİD’li çözüm

Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçılar Derneği’nin başkanları İzmir’de birliğin hizmet binasında bir araya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:37
Ekonomik darboğaza EGEİD’li çözüm

Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege İhracatçılar Derneği’nin başkanları İzmir’de birliğin hizmet binasında bir araya geldi. Yapılan toplantıda ülkedeki ihracat yapan ve hiç ihracat yapmamış firmaların üretimine ve pazar payına ivme kazandırmak için çeşitli projeler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Gençlerimizin azimlerini kurulduğu günden beri takip ediyoruz. Gerek pazar araştırmalarında,gerek teşviklerde,gerek fuar organizasyonlarında Ege İhracatçılar Derneğimizi de çalışmalarımıza dahil etmeyi uygun görüyoruz." diye konuştu.


Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, "Öncelikle nazik misafirperverliklerinden dolayı Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’ye ve EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz beyefendilere teşekkür ediyorum.Ülkemizi ihracat alanında da hak ettiği noktalara taşıyabilmek adına aldığımız sorumluluğun ve atfedilen vazifenin farkındayız. Ülkemizi ve bölgemizi ihracatınher alanında şampiyonlar ligine taşıma heyecanıyla çıktığımız bu yolda emin ve somut adımlar atıyoruz. Yaklaşık bir sene önce kurduğumuz Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD)’in asli görevi üreticilerimizle birlikte olmak, onlara dokunmak, dertlerine ortak olmak ve üyelerinin ülke menfaati doğrultusunda yanında olmaktır. Düzenin içinde açık bir kapı arayan, bunun için imkan bulamayan kim varsa,üreticilerin sesi olmak için çıktık yola. Gücümüz nispetinde elimizden gelen ülkemize, bölgemize ve şehrimize helaldir. Her doğrunun kendi zamanı vardır. İçinde bulunduğumuz şu durumda da ülkemiz için kamu yararına yapılacak en önemli işlerden biride İhracattır." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:37
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