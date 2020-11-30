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Ekonomi Ekonomiden güzel haber geldi! Büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi

Ekonomiden güzel haber geldi! Büyüme rakamları açıklandı

Dünyaya saran koronavirüs salgınına rağmen yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye yüzde 6,7 büyüdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:35:00 - 2020-11-30 10:46:45
Ekonomiden güzel haber geldi! Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçları açıklandı.

Türkiye ekonomisi, pandemi dönemine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 arttı.

Sanayide yüzde 8 büyüme

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.

Beklentiyi aştı

Öte yandan, 3. çeyrekteki büyüme beklentilerin üzerinde geldi.

Anketler, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5 büyüyeceği yönünde sonuçlanmıştı.

Ankete katılan kurumlardan en düşük tahmini paylaşan kurum yüzde 3,5; en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yüzde 7,1 olmuştu.

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