Ekonomide yükseliş dönemi başlıyor! Üretim ve ihracat artacak enflasyon düşecek

Ekonomide dengelenme süreci devam ediyor. Enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi, cari açığın daralması, ihracat ile istihdam rakamlarının olumlu seyretmesi ilerisi için umutları arttırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelecek yıl güzel geçecek. Önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacak” sözleri 2019’da yeni başarı öykülerinin yazılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Gelirler artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle moral bulan sanayiciler, yeni yılın üretim ve ihracat sıçramalarına sahne olabileceği görüşünde. Aynı sanayiciler, 2019’da irili ufaklı şirketlerin gelirleri ile kârlarının önemli ölçüde artabileceği konusunda da hemfikir.

Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, Türkiye’nin en zor dönemi geride bıraktığını belirterek, “Şükür ki bu süreçte de büyüme devam etti, frene basma veya küçülme gibi bir durum söz konusu olmadı” dedi.

Ülkemizi pozitif gelişmelerin; iyi günlerin beklediğini söyleyen Ziylan, şöyle devam etti: “2019’un fırsat yılı olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü üretim ve ihracat artacak. Malum döviz kuru, bu seviyelerdeyken ithalat yapma şansımız yok. Onun için imalata yönelmek ve daha çok üretmek zorundayız. Bu bir yana kurun ihracat avantajı sağladığını da unutmamalı ve gelecek sene mevcut pazarlara daha çok satış yapmaya, yeni bölgeler ile ülkelere açılmaya büyük önem vermeliyiz.”

Grup olarak yeni yılda yurt içinde ve yurt dışında mağaza açmaya devam edeceklerini; cirolarını arttırmaya odaklanacaklarını aktaran Ziylan, “2019’da yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

İhracat avantajımız var

DESA Genel Müdürü Burak Çelet ise dolar kurunun stabil; ekonominin de öngörülebilir olmasının firmaların üretimine ve ihracatına olumlu katkı yapacağını vurguladı. 2019’da kurda yukarı yönlü oynamalar olmaması; ekonominin büyümeye devam etmesi temennisinde bulunan Çelet, ayrıca şu öngörüleri paylaştı: “Şu muhakkak ki dünya için zor geçecek bir sürece giriyoruz. ABD ve Çin gibi dev ekonomiler korumacı önlemleri arttıracak, en önemli ticaret partnerimiz Avrupa mali sıkıntılarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Ama her şeye rağmen ihracat avantajımız var. Dünyaya dağılarak, ürünlerimizi tanıtarak yeni müşteriler bulabiliriz.” Çelet, yeni yılda DESA’nın ihracatının 2018’e göre daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Ürün fiyatları geriledi

Ekonomistler de hükümetin aldığı tedbirlerle makro dengelerin yavaş yavaş yerine oturacağını; enflasyon ve cari açık rakamlarının ineceğini kaydediyor. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) devreye girmesinin ardından ürün fiyatlarında ve cari açıkta gerilemeler gözlendiğine; kurda da ısınmanın ortadan kalktığına dikkat çekti.

Ekonominin 2019’da iyi bir grafik çizebileceğine işaret eden Aslanoğlu, “Enflasyonun yüzde 15’lere, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2-3’lere kadar çekildiğine tanık olabiliriz” diye konuştu.

Aslanoğlu, ayrıca YEP sayesinde ekonomik kırılganlığın minimize edileceğini; katma değerli üretim ve ihracatın perçinleneceğini ve güçlü büyümenin geleceğini savundu.