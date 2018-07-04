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Ekonomide Yılın Starları ödüllendirildi

Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin’in 17’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ sahiplerini buldu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
Ekonomide Yılın Starları ödüllendirildi

2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildiği törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Gecede ödül alan kişi ve kuruluşların bazıları ise şunlar:

İş Dünyası Liderlik Ödülü:                          M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü:          Abdülkadir Konukoğlu

Türkiye’de Yılın İş Adamı Ödülü:               Ali Koç

Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü:               Dilek Terimer

Türkiye’de Yılın Ceo’su:                             Osman Arslan (Halkbank Genel Müdürü)

Türkiye’de Yılın Bankası:                           Ziraat Bankası / Hüseyin Aydın

İş Dünyası Onur Ödülü:                              İsmail Aytemiz (Aytemiz Grubu Başkanı)

Yılın Sağlık Yatırımı:                                   İstanbul Aydın Üniv. (Dr. Mustafa Aydın)

Yılın Televizyon Kanalı:                               Tgrt Haber / Ahmet Mücahid Ören

Türkiye’de Yılın Şirketi:                                Fuzulev / Eyüp Akbal

Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü:             Pro Grup / Salim Çam

Yılın Otomotiv Firması:                                Mercedes-Benz Türk / Süer Sülün

Yılın Vakfı Ödülü:                                        Okçular Vakfı / Haydar Ali Yıldız

Tamamlayıcı Tıp Ödülü:                               Prof. Dr. Ahmet Maranki

Yılın Avm’si Ödülü:                                       Vadistanbulavm

Yılın Halkla İlişkiler Şirketi:                           Avantgarde İletişim Danışmanlığı


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
  4. 2017
  5. başarı

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