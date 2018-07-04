Ekonomide Yılın Starları ödüllendirildi
Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin’in 17’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ sahiplerini buldu.04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildiği törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Gecede ödül alan kişi ve kuruluşların bazıları ise şunlar:
İş Dünyası Liderlik Ödülü: M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü: Abdülkadir Konukoğlu
Türkiye’de Yılın İş Adamı Ödülü: Ali Koç
Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü: Dilek Terimer
Türkiye’de Yılın Ceo’su: Osman Arslan (Halkbank Genel Müdürü)
Türkiye’de Yılın Bankası: Ziraat Bankası / Hüseyin Aydın
İş Dünyası Onur Ödülü: İsmail Aytemiz (Aytemiz Grubu Başkanı)
Yılın Sağlık Yatırımı: İstanbul Aydın Üniv. (Dr. Mustafa Aydın)
Yılın Televizyon Kanalı: Tgrt Haber / Ahmet Mücahid Ören
Türkiye’de Yılın Şirketi: Fuzulev / Eyüp Akbal
Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü: Pro Grup / Salim Çam
Yılın Otomotiv Firması: Mercedes-Benz Türk / Süer Sülün
Yılın Vakfı Ödülü: Okçular Vakfı / Haydar Ali Yıldız
Tamamlayıcı Tıp Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Maranki
Yılın Avm’si Ödülü: Vadistanbulavm
Yılın Halkla İlişkiler Şirketi: Avantgarde İletişim Danışmanlığı
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